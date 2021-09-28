Новый мост через р. Беловскую в Ветлужском районе откроется к ноябрю

Фото:
Новый железобетонный мост через реку Беловскую в Ветлужском районе откроется к ноябрю. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Как рассказали в Главном управлении автомобильных дорог региона, длина моста вместе с подходами составляет 0,481 метра.
Строительство ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".
"Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии и по своим техническим характеристикам не соответствовал интенсивности движения на дороге, которая соединяет две межрегиональные трассы: Нижний Новгород - Шахунья - Киров и Урень - Шарья – Никольск - Котлас. С учетом этих обстоятельств было принято решение о строительстве нового мостового перехода", - рассказал директор ГУАД НО Леонид Самухин.
Напомним, строительство моста началось в сентябре 2020 года. Стоимость работ, включая демонтаж старого моста и укрепление откосов георешеткой и щебнем, составила 148,1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Выездном Арзамасского района построят путепровод за 1,5 млрд рублей. Строительство планируют начать в 2022 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+