Новый мост через р. Беловскую в Ветлужском районе откроется к ноябрю Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый железобетонный мост через реку Беловскую в Ветлужском районе откроется к ноябрю. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как рассказали в Главном управлении автомобильных дорог региона, длина моста вместе с подходами составляет 0,481 метра.

Строительство ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".

"Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии и по своим техническим характеристикам не соответствовал интенсивности движения на дороге, которая соединяет две межрегиональные трассы: Нижний Новгород - Шахунья - Киров и Урень - Шарья – Никольск - Котлас. С учетом этих обстоятельств было принято решение о строительстве нового мостового перехода", - рассказал директор ГУАД НО Леонид Самухин.

Напомним, строительство моста началось в сентябре 2020 года. Стоимость работ, включая демонтаж старого моста и укрепление откосов георешеткой и щебнем, составила 148,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Выездном Арзамасского района построят путепровод за 1,5 млрд рублей. Строительство планируют начать в 2022 году.