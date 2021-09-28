Путепровод за 1,5 млрд рублей построят в Выездном Арзамасского района Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Строительство путепровода над железнодорожными путями в рабочем посёлке Выездное Арзамасского района Нижегородской области планируют начать в 2022 году. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Данные работы будут проводиться в рамках реконструкции участка автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас для развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, жители Арзамаса и юга региона неоднократно отмечали, что существующий железнодорожный переезд значительно снижает интенсивность движения на автодороге, провоцируя серьёзные заторы.

"Арзамас - один из крупнейших городов Нижегородской области, важный промышленный и туристический центр. Вопрос его транспортной доступности крайне актуален. Развитие кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" позволило нам комплексно подойти к решению проблемы по всем направлениям. Необходимость создания путепровода возросла и в связи со строительством трассы М-12", - добавил Глеб Никитин.

Как уточнили в правительстве области, на сайте Госзакупок уже ведётся поиск подрядчика. Победителю электронных торгов предстоит в течение 20 месяцев возвести путепровод длиной около 275 м, подъезды к нему и тротуары. Конструкция будет двухполосной с расчётной скоростью движения 70 км/ч. Начальная (максимальная) стоимость проекта - 1,472 млрд рублей.

"Учитывая, насколько интенсивно развивается туристическое направление в Нижегородской области, было принято решение увеличить скорость движения транспорта на участках, связанных с кластером "Арзамас-Дивеево-Саров". Реконструкция дороги и новый путепровод снизят загрузку улично-дорожной сети Арзамасского района. Это обеспечит комфортность культурно-исторического маршрута и повысит связанность разобщенных территорий», - сообщил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин.

Напомним, в августе началось строительство южного обхода города Арзамаса, которое является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Сейчас для него одна дорога уже построена: это Юго-восточный обход центральной части села Дивеево.