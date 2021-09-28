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Общество

Готовность транспортной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде составляет 53%

07 октября 2021 12:34  [434] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Готовность транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет 53%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

На сегодняшний день устройство опор основного хода выполнено на 97% (24 из 25 штук), ведется монтаж металлических пролетных строений (66%). Уже установлено 3,96 тысяч кв.м. шумозащитного остекления (46%). Продолжается переустройство инженерных коммуникаций в зоне строительных работ.

Кроме того на улице Светлоярской и на разворотной петле идет устройство дорожной одежды.

Работы по вырубке зеленых насаждений, по устройству буронабивных свай (314 штук), устройство опор, а также укрупнительная сборка металлических пролетных строений и опускание пролетов двух съездов завершены в полном объеме.

Согласно информации, ежедневно на объекте задействовано 357 человек и 64 единицы техники.

Ранее сообщалось, что набранные темпы строительства направлены на достижение максимальной строительной готовности объекта в 2021 году.

Напомним, что работы по строительству развязки начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны к 25 мая 2022 года. 

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Стоимость работ составляет 4,8 млрд рублей.

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Теги:
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