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Общество

"Каждый из обретённых храмов - это и духовный центр притяжения, и архитектурная доминанта", - Глеб Никитин

07 октября 2021 13:17  [125] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 октября присутствовал на освящении колоколов для храма в честь преподобного Симеона Столпника в Нижегородском кремле. Чин освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. На мероприятии также присутствовал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Глеб Никитин отметил, что восстановление храма Симеона Столпника стало важной частью 800-летия Нижнего Новгорода.

"Наш насыщенный год продолжается такими яркими событиями, как освящение колоколов храма Семена Столпника. Нельзя не отметить, как возрождаются святыни в Нижегородском кремле. Каждый из обретенных храмов - это и духовный центр притяжения, и архитектурная доминанта. Один из самых красивых видов сейчас открывается с колокольни Спасо-Преображенского собора, и храм Симеона Столпника стал важной его частью. Большая работа была здесь проведена археологами, которые обнаружили некрополь с останками разных веков. Это нижегородцы, которые строили город. Сегодня они покоятся в костнице, и мы можем поклониться предкам", - сказал Глеб Никитин.

"Хочу поблагодарить строителей и попечителей, археологов и, конечно, наших соработников из Нижегородской епархии. Отдельное спасибо владыке Георгию. Без конструктивного взаимодействия, которое сложилось между правительством региона и епархией, многое было бы невозможным", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который также присутствовал на мероприятии, отметил, что храм Симеона Столпника станет еще одним местом притяжения для горожан.

"Это место силы. В XIV-XV веках здесь был построен монастырь. Он сгорел во время большого пожара, и в XVIII веке нижегородцы собрали деньги, чтобы возвести новый храм. В XX веке и новое здание разрушили. Это было показательное неуважение к нашей с вами истории, и об этих ошибках надо помнить. Сейчас Нижний Новгород развивается с уважением к традициям, к архитектуре. Я благодарен Нижегородской епархии и губернатору Нижегородской области за то, что задан именно такой курс развития нашего города", – заявил мэр Нижнего Новгорода.

Митрополит Георгий добавил, что благодаря воссозданию святынь Нижегородского кремля восстанавливается историческая память.

"Это очень важно, потому что у нации, которая забывает о своем прошлом, нет будущего. А фундамент будущего - это вера православная и традиции... Этот дух созидания, дух Святой Руси мы должны передать своим детям и внукам", – сказал митрополит.

Звонница для Симеоновской церкви состоит из 11 колоколов. Общий вес кампанов – 2 475 кг, самый большой из них весит 1200 кг. Колокола были отлиты на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых в городе Тутаеве.

Напомним, восстановление древнего храма преподобного Симеона Столпника в Нижегородском кремле началось 3 июня 2020 года. Он находится между Ивановской и Зачатской башнями в кремле. Купола были освящены и подняты на храм 3 ноября 2020 года.

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Теги:
Глеб Никитин Кремль Церковь
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