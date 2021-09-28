Глеб Никитин рекомендовал беременным не посещать массовые мероприятия Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости COVID-19: суточное количество инфицированных уже превышает 600 человек. В связи с этим губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О режиме повышенной готовности".

Согласно документу, в регионе изменены правила доступа на массовые мероприятия, в фитнес-клубы, театры и кинотеатры. Теперь на массовые мероприятия допускаются только по предъявлению определённых документов.

"В Нижегородской области, как и во всей стране, фиксируется рост заболеваемости. Вместе с этим у нас есть возможность не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году, а ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения. Для этого понадобится либо сертификат о вакцинации, либо сертификат об иммунизации, либо активированный "Мультипасс". Это соответствует и позиции Роспотребнадзора, и сложившейся практике в России и мире", - объяснил Глеб Никитин.

У нижегородцев нововведение вызвало много вопросов, которые они задают губернатору в соцсети Instagram. В частности, как в новых условиях беременным проводить свой досуг?

Так, нижегородка с ником romodina.katerina написала: "Как беременным получить Мультипасс? Или ходить на мероприятие?"

Глеб Никитин в ответ напомнил, что для беременных сохраняется режим самоизоляции. "Риск очень высокий", - прокомментировал глава региона.

Напомним, согласно изменениям, внесённым в указ №27 "О введении режима повышенной готовности" 31 августа, режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области продлевается до конца 2021 года. Соответственно период, на который работодателям необходимо перевести беременных на дистанционную работу, продлевается до 31 декабря 2021 года.

Ранее главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко сообщила, что в Нижегородской области не планируется введение обязательной вакцинации для беременных. А вот добровольная вакцинация от коронавируса допускается, но только после консультации с врачом. Для беременных рекомендована вакцина "Спутник V": её можно применять с 22 недели беременности.

"Все прививки проводятся в соответствии с инструкцией к препарату. В каждом конкретном случае это определяется врачом", - пояснила Наталия Кучеренко.