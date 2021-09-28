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Бизнес

Представители ведущих белорусских предприятий высоко оценили опыт АО "Теплоэнерго" по повышению производительности труда

07 октября 2021 18:49  [164] Бизнес

Фото: Теплоэнерго

Руководители ведущих белорусских промышленных предприятий - Минского тракторного завода и Минского завода колесных тягачей, высоко оценили опыт АО "Теплоэнерго" в реализации федерального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Как рассказали в пресс-службе "Теплоэнерго", белорусские промышленники побывали в центральном аварийно-диспетчерском управлении, где ознакомились с созданной в рамках федерального проекта системой работы единого информационного центра.

Как отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, оптимизация производственных процессов аварийно-ремонтной службы позволила сократить сроки выполнения работ, увеличить их объем за единицу времени, а также повысить производственную дисциплину.

"Когда мы вступили в национальный проект в 2019 году, начали с оптимизации работы аварийно-ремонтной службы, а уже сегодня выработанные решения распространили на все подразделения предприятия. Чем быстрее мы реагируем на инциденты, тем оперативнее возобновляется подача тепла и горячей воды жителям", - сообщил Илья Халтурин.

Заместитель генерального директора Минского тракторного завода по качеству Сергей Авраменко подчеркнул, что "такие проекты необходимы независимо от сферы производства – будь то автомобилестроение или теплоснабжение".

"В России в целом развиты компетенции в сфере бережливого производства, и мы из этой поездки привезем достаточно много материала, который будем далее внедрять у себя. Опыт таких компаний как "Теплоэнерго" показывает, что здравый подход, желание коллектива и, главное, руководства может дать весьма большой эффект в короткие сроки. Это громадная работа и инициатива руководителей. Мы должны идти по этому же пути", - сказал Сергей Аврамов.

Куратор федерального проекта по повышению производительности труда в Нижегородской области – старший руководитель проекта АНО "Федеральный центр компетенций" Алексей Голубев, заявил, что наш регион находится на первом месте по охвату процессами улучшений – более 150 предприятий из самых разных отраслей.

"Теплоэнерго реализовало сильный проект. Мы занимались, в первую очередь, улучшениями именно аварийно-ремонтной службы, потому что это один из ключевых бизнес-процессов предприятия, влияющий в целом на культуру производства в компании. Наработанный положительный опыт мы стараемся распространять на все предприятия, участвующие в проекте", - сообщил Алексей Голубев.

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Теги:
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