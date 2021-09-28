Работников нижегородских промпредприятий обязали вакцинироваться от COVID-19

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Работников нижегородских промышленных предприятий обязали вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко от 7 октября.
Согласно документу, они включены в группу риска по коронавирусу.
"В октябре 2021 года удельный вес работающего населения в структуре заболевших составил 56%, заболеваемость в этой группе по сравнению с сентябрем выросла на 25%. Мы видим необходимость повысить уровень защиты от новой коронавирусной инфекции", - отметила руководитель управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко.
Отмечается, что требование об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказание к профилактической прививке.
Ранее сообщалось, что наибольшая заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области регистрируется на промышленных предприятиях и в офисах.
Напомним, нижегородские студенты не смогут пройти практику без прививки от коронавируса.
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