Работников нижегородских промпредприятий обязали вакцинироваться от COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работников нижегородских промышленных предприятий обязали вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко от 7 октября.

Согласно документу, они включены в группу риска по коронавирусу.

"В октябре 2021 года удельный вес работающего населения в структуре заболевших составил 56%, заболеваемость в этой группе по сравнению с сентябрем выросла на 25%. Мы видим необходимость повысить уровень защиты от новой коронавирусной инфекции", - отметила руководитель управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко.

Отмечается, что требование об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказание к профилактической прививке.

Ранее сообщалось, что наибольшая заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области регистрируется на промышленных предприятиях и в офисах.

Напомним, нижегородские студенты не смогут пройти практику без прививки от коронавируса.