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Эксперт-мониторинг событий 1 – 8 октября 2021 года от АНО "Минин-центр"

08 октября 2021 19:03  [279] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – В Нижнем Новгороде состоялся первый глобальный форум креативных территорий

Эксперт "Минин–центра", профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин отмечает, что задача включения собственной повестки Нижнего Новгорода и региона в календари глобальных событий, которая развивает успех ЧМ- 2018 г., решается теперь в сфере новой креативности.

В Нижнем Новгороде с 29 сентября по 3 октября 2021 года состоялся первый Глобальный форум креативных территорий, который является площадкой для диалога о креативных территориях. В нём приняли участие более 300 специалистов из 36 регионов России, представители Беларуси. Общий охват Глобального форума составил 36 регионов и 328 участников. Основные организаторы Глобального форума – министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Нижегородской области.

Форум отражает новое измерение развития Нижнего Новгорода, индикатором которого является ежегодный рейтинг Индекса креативного капитала городов России, составляемый Calvert 22 и консалтинговой компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC): в период с 2020 по 2021 гг. город поднялся с тринадцатого рейтингового места на одиннадцатое.

Идейная установка нового вектора развития региона сводится к тому, что к традиционной индустриальной риторике в вопросах территориального развития добавляются идеи неразрывности экономики и культуры, идеи о роли "новых знаний" и уникальности территорий в обеспечении устойчивого бытия их аутентичности, самобытности образов жизни и идентичности, а также конкурентоспособности в системе многопрофильных рыночных отношений современного общества. В связи с этим особую значимость приобретают территории, являющихся хранителями "культурных кодов", формируются из множества локальных традиций, в том числе народных художественных промыслов и созданных на их основе традиционных художественных индустрий.

На дискуссионных площадках Форума представители органов государственной власти, политики, представители профессионального и экспертного сообщества в области народных художественных промыслов из 36 субъектов Российской Федерации обсуждали вопросы законодательного регулирования деятельности в области развития креативных территорий, проблемы сохранения и развития производственных и культурных традиций, исторических компетенций креативных территорий и создания на их основе новых уникальных продуктов, лучшие мировые практики в этой области, вопросы развития внутреннего и въездного туризма на креативных территориях, пути выстраивания гармоничного и эффективного сотрудничества участников деятельности в области креативных индустрии и других сфер, о роли и месте бизнес-ангелов в развитии креативных индустрий, о роли молодежи, творческих и профессиональных сообществ в этом процессе.

В качестве одного из механизмов реализации этих задач является проект Минпромторга России по поддержке территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования (ТЕТРА) с использованием координирующего механизма межведомственной и межбюджетной консолидации инструментов поддержки и ресурсов. Его пилотная апробация проходит на территории Нижегородской области. Основные механизмы федеральной поддержки территориального развития ранее были отработаны применительно к задачам развития моногородов. Теперь они адаптируются к вопросам устойчивого бытования и развития территорий, на которых концентрируются локальные традиции и "культурные коды" и новые креативные формы культуры.

Вход Нижегородской области в повестку глобального календаря событий креативных индустрий требует, прежде всего, идеологической осмотрительности, поскольку западная "начинка" новой креативности нафарширована идеями транс-гуманизма, который утверждает идеи креативной переработки традиционных гендерных отношений, традиционной семьи, традиционной религии и пр. Западные приоритеты креативности предлагают замену традиционных индустрий (индустриальные фабрики и заводы) на креативные индустрии, представляя дело так, что креативные индустрии "приходят на смену" привычным формам индустриального производства товаров и услуг.

Наконец, западная идеология новой креативности настаивает на том, что локальные "культурные коды" нужны только для рыночной конкурентоспособности территории, то есть нужны для целей продажи, а вопросы государственного суверенитета в сфере креативных индустрий не действуют и не нужны. Если мы решительно заходим в верхние слои глобальной атмосферы новой креативности, то надо заходить с собственной выверенной идеологией креативности и творчества. В частности, надо понимать, что самобытные территории нужны не только для продажи (на туристическом рынке и пр.), но, в первую очередь, для самоценного бытования самобытных культур, их идентичности, традиций, которые обеспечивают полноценную самореализацию соответствующих локальных сообществ, их уникальных черт быта, образа жизни. В части креативных инноваций надо видеть, что наши идеологические предпочтения опираются на приоритеты устойчивого бытования долгосрочных традиций культуры гендерного, семейного, религиозного поведения, которые вносят свои ограничения в поля свободного художественного и социального творчества. Наконец, собственная идеологическая оснастка российских практик в области креативных индустрий, обеспечит сохранение суверенного статуса российских участников глобального поля креативных индустрий.

Региональная тема – Нижегородские университеты вошли в число победителей программы "Приоритет-2030"

Как отмечает эксперт "Минин-центра", к.и.н., ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И.Лобачевского Александр Сорокин, минувшая неделя стала знаковой для ряда нижегородских университетов. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева(НГТУ) вошли в число получателей специальной части гранта в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".

Всего победителями стали 46 вузов из 22 субъектов.

Напомним, что сама программа является одной из ключевых в стратегии развития высшего образования и реализовывается по инициативе министерства науки и высшего образования РФ. Заявленные цели масштабны – создать к 2030 году свыше 100 прогрессивных современных университетов, которые будут являться центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Достигнутые по итогам реализации программы результаты должны быть революционны как для университетов, так и для общества и страны в целом: увеличение доли российской науки в мировых исследованиях, интеграция университетской науки с научными центрами и реальным сектором экономики, повышение востребованности университетских услуг.

Фактически речь идет о том, чтобы масштабировать "Сколково" в региональном масштабе с учетом региональной и отраслевой специфики. Примечательно, что в программе подчеркивается преемственность с проектом "5-100" (более того, показатели, достигнутые в рамках этого проекта, учитывались при определении победителей).

Напомним, что "5-100" запускали в 2013 году как драйвер роста российского образования и науки (речь шла о вхождении в итоге реализации российских университетов в число ведущих мировых образовательных центров).

Финансирование в рамках "Приоритет-2030" делится на базовую (100 млн руб.) и специальную (до 1 млрд. руб.) части. При этом базовая идет на увеличение вклада университета в социально-экономическое развитие региона и поддержку его инициативных социально-гуманитарных проектов. Специальная часть (треки "Территориальное и отраслевое лидерство", "Исследовательское лидерство") предназначена для поддержки проведения прорывных научных исследований и создания на базе университетов наукоемких технологий и продуктов.

И здесь показательны два момента. Во-первых, это объем поддержки. За 2021-2022 гг. для ПИМУ он составит 994 млн руб., для ННГУ – 426 млн, для НГТУ – 142 млн. Столь явный разрыв между поддержкой медицины и технической отрасли обусловлен в первую очередь особым вниманием к сфере здравоохранения в свете пандемии коронавирусной инфекции. При этом ПИМУ успешно сочетает практическую деятельность с фундаментальной наукой: с одной стороны, при университете действует клиника, а с другой – исследовательский коллектив вуза в этом году стал лауреатом премии Нижнего Новгорода за создание приложения, которое по фотографии способно диагностировать опухоли кожи.

Во-вторых, обращает на себя внимание состав делегации от Нижегородской области, которая участвовала в защите представленных университетами проектов в рамках конкурса на получение специальной части финансирования. В ней были губернатор области Глеб Никитин, директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян, заместитель начальника научно-исследовательского отделения ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Андрей Гребенников – то есть в защите нижегородских проектов заинтересованы как власть, так и центры академической науки и сугубо прикладной энергетики.

Высокое финансирование обуславливает высокий уровень поставленных задач, которые весьма конкретны. Так, в ПИМУ намерены полностью модернизировать IT-инфраструктуру, утроить количество программ "двойного диплома" и увеличить число прикладных исследований, в том числе и в онкологии. Среди ключевых проектов ННГУ – "Фундаментальные основы технологий будущего". В этом отношении университет в эти же дни доказал свой высокий уровень – студенты ННГУ стали победителями престижных международных соревнований по программированию. Таким образом, нижегородские вузы становятся важными центрами не только научно-образовательной, но и социально-экономической отраслей региона.

Муниципальная тема – в Нижегородскую область пришла четвертая волна коронавируса.

В связи с усложнением ситуации с коронавирусом на уходящей неделе в Нижегородской области были введены новые ограничения и требования, отраженные в Указе Губернатора Нижегородской области № 163 от 5 октября 2021 года "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27".

Эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов считает, что меры по ужесточению карантинного режима необходимы и своевременны. Ситуация усугубляется появлением новых штаммов, их большей контагиозностью и низким уровнем добровольной вакцинации. Для наведения санитарного порядка в регионе часть полномочий губернатор логично делегировал оперативным штабам муниципальных образований для возможности принятия решений с учетом районной или городской обстановки. Очень важно налаживание горизонтальных связей – межмуниципального взаимодействия.

Обратимся к общеобластным требованиям. Объявлена обязательная вакцинация студентов, желающих учится офлайн. Вновь введен обязательный перевод на дистанционный режим работы не менее 30 % работников, за исключением предприятий ВПК, органов управления, торговых предприятий, сферы услуг и других организаций, требующих непрерывной деятельности. Кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации, попав в 30%, могут сидеть дома. Все эти меры чрезвычайно актуальны. Но есть и пункты указа, вызывающие вопросы. Например, почему для работы с детьми в детских садах, школах и профессиональных учебных заведениях допускаются справки об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, а для посещения музеев, стадионов, театров и других массовых и зрелищных мероприятий ПЦР-теста недостаточно? Наш похорошевший и становящийся одним из туристических центров России город может потерять большое количество гостей, готовых пройти ПЦР-тест и приехать на несколько дней.

Почему для прохода в музеи, стадионы, театры и на другие массовые и зрелищные мероприятия необходимо предъявить сертификаты вакцинации и иммунизации только в электронном виде? А если у человека кнопочный телефон или смартфон с низкими техническими характеристиками, а планшета нет или кончился заряд батареи? Думаю, в Указе можно было бы "легализовать" и бумажные распечатки сертификатов. Неоднозначен и запрет работы общепита после полуночи. При соблюдении санитарных норм вряд ли ограничение времени работы общепита до 00 часов что-то кардинально изменит. Запрета караоке тоже можно было бы избежать, предложив любителям вокала приходить со своими микрофонами.

Статистика моего окружения говорит о том, что заражения чаще всего происходят в общественном транспорте и на работе, а не в местах проведения досуга. Здесь нужно акцентировать поиск решений с неукоснительным их исполнением. Мое мнение - в часы пик выпускать дополнительные автобусы, позволившие бы избежать опасной концентрации пассажиров. Салоны общественного транспорта, офисы, другие рабочие площадки желательно оборудовать видеокамерами с возможностью выборочной проверки сотрудниками Роспотребнадзора и правоохранительными органами. Возможно, были бы целесообразны и "рандомные" проверки общественного транспорта, офисов и других рабочих скоплений людей со спасительным штрафованием ковидных нигилистов и безответственных граждан.

Четвертая волна инфекции и увеличение числа заболевших до 611 человек за сутки требуют осознанной концентрации всего населения области в выполнении требований карантинных мер. Глеб Никитин выдвинул предложение о вакцинации 80% от всех работников, считаю его обоснованным и необходимым к реализации. Советский опыт антиинфекционной борьбы подтверждает неизбежность перехода к всеобщей вакцинации.

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