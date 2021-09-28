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Общество

Нижегородские МФЦ начнут выдавать "Мультипассы"

08 октября 2021 17:19  [217] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Многофункциональные центры Нижегородской области начнут выдавать "Мультипассы". Об этом сообщается на странице "Нижний 800" в соцсети Instagram.

Теперь получить документ, свидетельствующий о вакцинации или иммунизации, возможно во всех отделениях МФЦ.

Пункт выдачи "Мультипассов" у стадиона "Нижний Новгород" (ул. Бетанкура 1а/1) прекращает свою работу.

Также с 9 октября "Мультипассы" начнут выдавать по адресу ул. Короленко, 32. Пункт будет работать с 9:00 до 21:00.

Напомним, правила доступа на массовые мероприятия, в фитнес-клубы, театры и кинотеатры изменились в Нижегородской области. Для их посещения нижегородцам необходим "Мультипасс". При этом справка на антитела к коронавирусной инфекции больше не является основанием для выдачи документа. Cрок действия "Мультипассов" ограничен годом - для вакцинированных и шестью месяцами - для переболевших.

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Теги:
Коронавирус МФЦ
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