Часть выданных ранее "Мультипассов" останутся действительными Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Часть выданных ранее "Мультипассов" останутся действительными. Об этом сообщил официальный аккаунт "Карта жителя Нижегородской области" на странице губернатора региона Глеба Никитина в соцсети Instagram.

Речь идет о "Мультипассах", оформленных на основании вакцинации или перенесенного заболевания.

"Если основанием была справка на антитела — то он будет деактивирован в связи с новыми изменениями в указе губернатора", — говорится в сообщении.

Напомним, универсальный персональный документ для посещения мероприятий "Мультипасс 800" был создан в Нижегородской области в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Документ выдавался жителям и гостям Нижегородской области, имеющим один из трех документов: - сертификат профилактической прививки от COVID-19; - отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – 72 часа); - результат исследования на антитела (срок действия – не более 60 дней). Изменениями в Указ губернатора о "О введении режима повышенной готовности" от 6 октября исследование на антитела больше не является основанием для его выдачи.

Отметим, что срок действия "Мультипассов" ограничен годом - для вакцинированных и шестью месяцами - для переболевших.