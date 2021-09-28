Реставратор "Дома с болью" в Нижнем Новгороде устраняет несоответствия проекту Общество

Реставрация ОКН по состоянию на сентябрь Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставратор объекта культурного наследия "Дом Щелокова" (Варварская, 8) в Нижнем Новгороде устраняет несоответствия проекту. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Речь идет о размерах оконных проемов мезонина. Несоответствия были выявлены в ходе авторского надзора и научного руководства за ведением работ со стороны проектной организации.

Отмечается, что все внешние габаритные размеры ОКН и пропорции его фасадов соответствуют проекту.

В настоящее время уже завершены работы по восстановлению сруба, крыши, межэтажных перекрытий, установке оконных блоков. Ведутся работы на фасадах здания.

"Облик ОКН в его существующем виде не является окончательным и был выполнен во временном варианте с целью освобождения здания и прилегающего пешеходного тротуара от строительных лесов и строительной сетки. По факту завершения работ ОКН будет соответствовать историческому облику", - пояснили в управлении.

Напомним, реставраторы приступили к сбору сруба здания весной текущего года. Работы выполняет ГП НО "ДиРОН", субподрядчиками выступают ООО "Асгард" и ООО "Гефест".

Работы разбиты на два этапа: капитальный ремонт основных конструктивных элементов (капитальный ремонт фундамента, отмостки, стен, фасадов, кровли, оконных и дверных наружных заполнений) и капитальный ремонт внутренних помещений, устройство внутренних инженерных коммуникаций, работы по благоустройству территории.

Срок окончания реставрации, согласно контракту – 30 ноября 2021 года.

Отметим, что здание не используется с 1996 года, когда в нем произошел пожар. С тех пор дом законсервирован. Однако, он привлекал большое внимание творческих нижегородцев. В 2018 году фасад здания стал одной из площадок проведения фестиваля "О'Город. Окно". Екатеринбургский художник Илья Мозги представил нижегородцам работу под названием "Здесь больше нет огня, но каждую секунду теплей от тебя". Позднее другой неизвестный "художник" закрасил часть слов, оставив только "Здесь боль от тебя". Надпись восстановили, но оставили в виде пунктира, а дом в народе стали называть "домом с болью". Также на стене здания нижегородский поэт неоднократно оставлял листы со стихами.

СПРАВКА:

Дом №8 по ул. Варварской является объектом культурного наследия регионального значения - "Дом Щелокова". По архивным материалам середины XIX в. и типологическим признакам постройку дома можно отнести к 1820-м гг. По всей вероятности, он был возведен по проекту архитектора Ефимова на основе жилого дома с мезонином из альбома "образцовых" фасадов 1809–1812 гг. В Нижнем Новгороде сохранилось всего два дома, расположение которых фиксирует градостроительный план, утвержденный для города еще Екатериной II. Здание является ярким образцом деревянного зодчества периода классицизма, сохранившим свою объемно-планировочную структуру.