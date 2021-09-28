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Общество

Около 8,5 тысяч коек для больных коронавирусом будет развернуто в Нижегородской области до конца дня

11 октября 2021 15:01  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 8,5 тысяч коек для больных коронавирусом будет развернуто в Нижегородской области до конца дня. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 11 октября 2021 года.

"Это примерно половина всего коечного фонда Нижегородской области. Дальше разворачивать такими темпами, как мы это делали в последние 1,5 месяца, у нас нет возможности. Есть и другие заболевания, которые нужно лечить. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется и нам этого коечного фонда хватит", - сказал он.

Отметим, что количество развернутых коек для лечения заболевших коронавирусом сравнимо с пиковыми значениями второй волны.

Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%. 

Ранее сообщалось, что койки для долечивания после коронавируса развернули в нижегородских больницах. Так называемая "желтая зона" создана для того, чтобы койки для лечения больных коронавирусом использовались эффективнее.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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