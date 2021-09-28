Введение бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в Нижегородской области зависит от результатов Москвы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Введение бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в Нижегородской области зависит от результатов пилотного проекта, реализуемого в Москве. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 11 октября 2021 года.

С октября все москвичи по собственному желанию могут пройти экспресс-тест на коронавирус. Пункты тестирование созданы в МФЦ и десяти общественных местах. Экспресс-тест дает ответ на вопрос - возможно ли заболевание коронавирусом и требуется ли дополнительная диагностика.

"Москва запустила пилот, у нее есть на это дополнительные сверхресурсы. Мы с нетерпеньем ждем результатов. Как только мы получим исчерпывающую информацию, что это эффективно и дает реальную возможность быстрее выявлять заразившихся и начинать их более раннее лечение. Тогда да, мы тоже у себя эту практику реализуем. Самое главное сейчас не перегрузить систему ради праздного интереса жителей - "не заразился ли я коронавирусом". За этим стоят не только деньги, но и человеческие ресурсы", - прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что порядка 2 млн нижегородцев должны вакцинироваться до 1 ноября для стабилизации ситуации с коронавирусом.

Напомним, почти 150 пунктов вакцинации организовано в Нижегородской области.