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Общество

Нижегородцам показали процесс очистки воды в рамках Фестиваля городских экспедиций

11 октября 2021 16:20  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал во время экскурсии в рамках Фестиваля городских экспедиций на примере Слудинской водопроводной станции наглядно продемонстрировал путь воды от реки до водопроводного крана.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, процесс производства воды, её очистки до уровня питьевой, который скрыт от глаз обывателя, заинтересовал нижегородцев разных возрастов и профессий.

Слудинская станция является одной из старейших в городе: она была запущена 70 лет назад. Тем не менее, это высокотехнологичная станция, одна из немногих в России, где одновременно используется несколько методов очистки для получения высококачественной питьевой воды.

Нижегородцы, побывавшие на экскурсии, смогли оценить все этапы водоподготовки: осветление, фильтрацию, озонирование, хлорирование и ультрафиолетовое обеззараживание, а также получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с водоснабжением города в целом.

Кроме того, в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче нижегородцам рассказали о необходимости бережливого отношения к ресурсам, в частности, к воде.

Как поделились участники экскурсии, им было интересно посетить предприятие и своими глазами увидеть весь технологический процесс работы водопроводной станции, а также узнать об особенностях подготовки воды, которой горожане пользуются каждый день.

"Про воду в кране мы вспоминаем, только когда она оттуда пропадает. А ведь немаловажно, откуда она берётся, и об этом нам рассказали на Слудинской водопроводной станции. Для меня доставка воды в огромный город – это техническое чудо, длинный путь от реки до домашнего крана. После экскурсии идея "экономии воды" превратилась в осознанное решение", - сказала посетившая станцию нижегородка Светлана Плотникова.

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Теги:
Водоканал Экскурсия
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