Как подготовиться к Рождеству и Новому году: выбираем рождественский декор и подарки

Близится время праздников, которые так любят дети и взрослые – это Рождество и Новый год. Вы уже думали о том, как украсить дом, праздничный стол, какие подарки выбрать для своих родных? Стоит заранее готовиться к празднику, чтобы потом было время на украшение дома и приготовление праздничного ужина. Да и подарки лучше выбирать заранее, чтобы потом в спешке не покупать что попало.

Как украсить дом к Рождеству и Новому году: выбираем рождественский декор и вертеп

Красивый декор в доме сделает ваш праздник по-настоящему душевным и желанным. Кроме украшения праздничного стола подумайте о том, как украсить окна, двери, полки, ставить ли елку. Сейчас намного проще купить рождественский декор https://www.visson.net/category/magazin/rozhdestvenskiy-dekor, сделанный профессионалами, чем мастерить украшения своими руками. Хотя если у вас есть свободное время, то можно придумать несколько оригинальных идей для украшения дома вручную – например, вы можете вырезать снежинки, рождественский венок, пошить сапожок.

У многих людей Рождество и Новый год ассоциируются с запахом хвои, но сейчас многие люди предпочитают ставить искусственные елки, которые имеют множество преимуществ – иголки с них не осыпаются, и их можно ставить каждый год, без необходимости покупать новую.

Как же украсить дом? Это можно сделать с помощью:

новогоднего сапожка;

рождественского вертепа из фанеры ;

; рождественского венка;

адвент-календаря;

праздничной скатерти и свечей;

нарядов для столовых приборов;

набора тематических фигурок;

Стоит ли ставить вертеп? Однозначно, да! Замечательная идея – купить рождественский вертеп https://www.visson.net/category/magazin/rozhdestvenskie-vertepy, сделанный из дерева. Такой вертеп нужно сначала собрать (это делается просто, нужно просто следовать подсказкам), а затем его можно раскрасить гуашевыми и акриловыми красками. Можно дополнить получившийся вертеп сеном. Сборка и раскраска вертепа – занятие, которое соберет вместе всю семью, от детишек до старших членов семьи. Такой вертеп вы можете поставить на видном месте – например, возле елки, на журнальном столике или на широком подоконнике.

Какие подарки выбрать для своих родных?

Обычно на Рождество и Новый год дарят приятные мелочи, чтобы порадовать своих близких. Что это может быть? Есть специализированные интернет-магазины христианских подарков, где вы сможете выбрать тематические презенты для своих родных. Например, это может быть:

книга;

набор для творчества;

христианская игра для малышей;

тематическая кружка;

закладка для книги;

мыло ручной работы;

брелоки;

игрушек на елку и др.

Замечательная вещь, в которую можно складывать подарки – это сапожок. Вы можете купить новогодний сапожок https://www.visson.net/category/magazin/rozhdestvenskiy-sapog или попробовать смастерить его самостоятельно, если умеете шить. Можно подобрать или пошить сапожок каждому члену семьи, а можно купить 2-3 сапожка и сложить туда подарки для всех, предварительно подписав их.

Мы собрали для вас разные идеи декора и предложили много видов подарков. Надеемся, вы сможете выбрать для себя несколько интересных идей и воплотить их в жизнь. Создавайте дома праздничную атмосферу и собирайте вместе всю семью. И пусть у вас останутся только лучшие воспоминания о проведенных праздниках!

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