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Более 30 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода с начала года. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.
Согласно информации, за 9 месяцев 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции было зарегистрировано 1 234 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Отмечается, что в этих автоавариях 1 495 человек получили разные ранения, погибли на месте ДТП 36 нижегородцев, в том числе двое детей.
По вине водителей автомототранспорта в Нижнем Новгороде погибли 28 человек.
Среди основных причин гибели людей на дороге числятся: управление автомобилем в состоянии опьянения, превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения, а также нарушения правил проезда пешеходного перехода.
Между тем, напомним, что, как минимум еще трое человек погибли в автоавариях с начала октября: женщина в ДТП на трассе Владимир – Муром – Арзамас и молодой человек в автоаварии в Кстовском районе.
А 1 октября в ДТП в Навашине погиб подросток.
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