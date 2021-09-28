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Происшествия

Более 30 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

12 октября 2021 10:20  [89] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 30 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода с начала года. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, за 9 месяцев 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции было зарегистрировано 1 234 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Отмечается, что в этих автоавариях 1 495 человек получили разные ранения, погибли на месте ДТП 36 нижегородцев, в том числе двое детей.

По вине водителей автомототранспорта в Нижнем Новгороде погибли 28 человек.

Среди основных причин гибели людей на дороге числятся: управление автомобилем в состоянии опьянения, превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения, а также нарушения правил проезда пешеходного перехода.

Между тем, напомним, что, как минимум еще трое человек погибли в автоавариях с начала октября: женщина в ДТП на трассе Владимир – Муром – Арзамас и молодой человек в автоаварии в Кстовском районе.

А 1 октября в ДТП в Навашине погиб подросток.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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