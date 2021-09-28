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Общество

Чат-бот по вакцинации против COVID-19 создан в Нижегородской области

12 октября 2021 16:17  [164] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Чат-бот по вакцинации против COVID-19 создан в Нижегородской области. Об этом сообщили в ЦУР по региону.

Согласно информации, с помощью чат-бота @vaccination52bot в Телеграм нижегородцы смогут узнать ответы на самые распространенные вопросы, связанные с вакцинацией против COVID-19.

В меню бота - информация о видах вакцин, их особенностях и противопоказаниях против вакцинирования. Также с помощью бота можно узнать, как записаться на вакцинацию или найти ближайший к дому пункт вакцинации.

По словам губернатора Глеба Никитина, вакцинация стала очень важной частью нашей жизни.

"Это реальная возможность не просто защитить себя и близких, но и повлиять на жизнь всего общества. Важно, чтобы у людей было как можно больше возможностей получить правдивую информацию о прививках", - отметил он.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

Согласно последним изменениям в постановление главного санитарного врача по региону, в список обязательных профессий для вакцинации включены и работники нижегородских промышленных предприятий.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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