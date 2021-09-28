Более 24 тысяч детей переболели коронавирусом в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С начала пандемии в Нижегородской области COVID-19 переболели 24 747 несовершеннолетних. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном Минздраве.

В частности, за всё время в больницы с новой коронавирусной инфекцией попали 390 человек младше 18 лет. В настоящее время в стационаре лечатся 62 несовершеннолетних.

Согласно мониторингу, на амбулаторном лечении по причине лёгкого или бессимптомного течения болезни с начала эпидемии находились 24 357 детей. В настоящее на больничном находится 2 741 ребёнок.

Кроме того, с начала пандемии в Нижегородской области COVID-19 был подтверждён у 1 436 беременных женщин. 42 из них сейчас проходят лечение .

Напомним, по состоянию на 11 октября более 400 классов в 214 нижегородских школах закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ. Кроме того, на карантине находятся воспитанники 301 группы в 192 детсадах.