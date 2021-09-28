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Общество

Более 400 классов в нижегородских школах закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ

12 октября 2021 13:28  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 400 классов в 214 нижегородских школах закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ по состоянию на 11 октября. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в правительстве Нижегородской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что это 2,7% от всех классов региона.

Кроме того, на карантине находятся воспитанники 301 группы в 192 детсадах. Это 3,8% от всех групп дошкольных образовательных организаций региона.

В четырех школах и девяти детских садах обучение детей организовано в дистанционном формате, что составляет 0,5 и 0,8% от всех образовательных организаций региона.

Ранее сообщалось, что школьники старших классов в Нижегородской области могут быть переведены на дистанционное обучение по решению каждого города отдельно, студентов также рекомендуется перевести на "дистант".

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Теги:
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