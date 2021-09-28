Новые прокуроры назначены в ряде районов Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов 13 октября подписал приказ, согласно которому в ряде районов Нижегородской области согласованы новые назначения и кадровые перестановки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Так, на должность Сергачского межрайонного прокурора Нижегородской области сроком на пять лет назначен старший советник юстиции Александр Грищенков, который ранее занимал должность Арзамасского городского прокурора.

На должность Арзамасского городского прокурора назначен старший советник юстиции Евгений Кадамов, ранее возглавлявший Шахунскую прокуратуру.

Должность Шахунского городского прокурора займёт советник юстиции Алексей Космачев, ранее занимавший должность заместителя прокурора Сормовского района Нижнего Новгорода.

Прокурором Дивеевского района Нижегородской области станет юрист 1 класса Алексей Бизяев, ранее занимавший должность заместителя прокурора.

На должность Павловского городского прокурора назначен советник юстиции Владимир Козицын, который до этого был заместителем прокурора Советского района Нижнего Новгорода.

Напомним, в марте этого года указом президента РФ новым прокурором Нижегородской области назначен Андрей Травкин.