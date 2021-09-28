Тема исторической памяти стала основной в программе первого форума "Города трудовой доблести" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде в Гербовом зале Нижегородской ярмарки 14 октября впервые в стране начал свою работу форум "Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу". Основная цель форума, организованного при поддержке Фонда президентских грантов, – сформировать сообщество сохранения исторической памяти о вкладе тыла в общую Победу на базе городов, награжденных почетным званием "Город трудовой доблести".

Как рассказали в пресс-службе НРО "Единой России", в работе форума принимают участие около 200 представителей из всех 44 городов-обладателей почетного звания "Город трудовой доблести", а также крупнейших предприятий страны, награжденных за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны орденами и Красными Знаменами Государственного комитета обороны.

"Очень важно, чтобы молодые люди понимали, за что их город получил почетное звание "Город трудовой доблести". Нужно продумать и реализовать целую серию тематических мероприятий, которые будут проводиться на постоянной основе. Наш фонд "История Отечества", созданный по Указу президента России Владимира Путина в 2016 году в целях поддержки программы исторического просвещения, проводит различные конкурсы. Каждый год формируется перечень приоритетов, в соответствии с которыми можно подавать заявки на такие конкурсы. В следующем году в качестве одного из приоритетов будет обозначена история трудового подвига нашей страны. Это значит, что музеи, архивы, общественные организации смогут заявить свои тематические проекты: конференции, выставки, онлайн-проекты, документальные фильмы, издание книг и прочее - и получить финансовую поддержку на их реализацию", - рассказал председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

На форуме также присутствуют представители образовательных, учебных заведений, музеев, архивов, общероссийских патриотических организаций, ученые.

"Главная цель этого форума, как мне кажется, - восстановить историческую справедливость, и, в конце концов, широко, на всю страну, даже на весь мир рассказать о том огромном вкладе, который внес наш тыл в победу не только в Великой Отечественной войне, а вообще в победу над фашизмом. Наконец, спустя более семи десятков лет, мы вспомнили о подвигах тех, кто у станка, в полях, в студенческих аудиториях и школьных классах помогал ковать эту победу. Хорошо, что форум проходит здесь, в Нижнем Новгороде, который спасал Россию не раз – и в XVII веке, и в годы войны… И сейчас он занимает не последнее место в возрождении нашей великой страны", - отметила председатель "Ассоциации учителей литературы и русского языка", профессор кафедры ЮНЕСКО Российского государственного педагогического университета им. Герцена Людмила Дудова.

В ходе форума участники смогут обменяться опытом по реализации образовательных, просветительских и волонтерских проектов, которые активно реализуются в Нижнем Новгороде, в том числе по инициативе региональной организации Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

"Для Волонтеров Победы большая честь - принимать участие в форуме "Городов трудовой доблести", ведь мы сами в прошлом году собирали подписи в поддержку присвоения Нижнему Новгороду этого звания. Мы также были одними из инициаторов установки памятника горьковчанам-труженикам тыла в историческом центре города – Нижегородском кремле. Гордимся и нашим большим проектом "Образ Победы" по созданию исторических граффити. И, конечно, не могу не отметить наш последний проект – нижегородский марафон доблести и славы "Победный сентябрь". В рамках марафона мы организовали экскурсии для более 4 тысяч школьников на 14 предприятий, среди которых - Красное Сормово, ГАЗ, Гидромаш, Машиностроительный завод, которые в годы войны внесли огромный вклад в Победу", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

В рамках форума будут представлены актуальные и перспективные проекты, подготовленные городами трудовой доблести, направленные на сохранение исторической памяти о трудовом подвиге нашего народа. Форум продлится до 16 октября.

Напомним, с инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение почетного звания Нижнему Новгороду выступило региональное отделение партии "Единая Россия". В голосовании приняли участие порядка 850 тысяч человек. 2 июля 2020 года Указом президента РФ Владимира Путина Нижнему Новгороду было присвоено звание "Город трудовой доблести".

В мае 2021 года губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин предложил начать сбор подписей в поддержку присвоения почетного звания Дзержинску. В ходе голосования инициативу поддержали более 242 тысяч человек. 9 сентября Указом президента город Дзержинск Нижегородской области удостоен звания "Город трудовой доблести".

СПРАВКА:

1 марта 2020 г. принят Федеральный закон №41-ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". По итогам 42, 43 и 44 заседаний Российского организационного комитета "Победа" почетное звание Российской Федерации было присвоено 44 городам.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.