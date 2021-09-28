Около 20% российских и 30% иностранных студентов ВШЭ в Нижнем Новгороде вакцинировались от COVID-19

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Около 20% российских и 30% иностранных студентов нижегородского кампуса ВШЭ – Нижний Новгород вакцинировались от COVID-19. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил заместитель директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Сергей Ганин.
Еще 40% иностранных студентов объявили о желании сделать прививку в ближайшее время.
"Расходы по вакцинации иностранных студентов университет берет на себя", - пояснил Сергей Ганин.
Вакцинация студентов вуза носит рекомендательный характер.
"К невакцинированным студентам ограничительные меры применяться не будут", - сказал собеседник агентства
Сергей Ганин добавил, что в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ вакцинированы почти 85% от общей численности работников. Остальные работники имеют отвод от вакцинации по медицинским показаниям
Он напомнил, что с начала учебного года в корпусах ВШЭ возобновлена работа мобильных пунктов вакцинации.
Напомним, нижегородским вузам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционный формат работы.
Ранее сообщалось, что нижегородские студенты не смогут пройти практику без прививки от коронавируса.
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