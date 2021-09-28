Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2021 17:08  [18] Нижегородские вузы переходят на "дистант" или работают в смешанном формате
14 октября 2021 16:59  [36] Малыши с именами Вишня, Челси и Одессей родились в Нижегородской области
14 октября 2021 16:49  [59] Более 85% студентов НГЛУ вакцинировались от коронавируса
14 октября 2021 16:40  [46] Cлёт школьных лесничеств проходит в Нижегородской области
14 октября 2021 16:13  [86] Около 20% российских и 30% иностранных студентов ВШЭ в Нижнем Новгороде вакцинировались от COVID-19
14 октября 2021 15:33  [122] Депутаты Думы Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос передачи новой партии б/у трамваев из Москвы
14 октября 2021 15:15  [108] Тема исторической памяти стала основной в программе первого форума "Города трудовой доблести" в Нижнем Новгороде
14 октября 2021 14:17  [202] Оперштаб разрешил вылеты во Францию, Албанию и Македонию из Нижнего Новгорода
14 октября 2021 14:04  [114] Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ
14 октября 2021 13:46  [145] Форум "Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу" открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Около 20% российских и 30% иностранных студентов ВШЭ в Нижнем Новгороде вакцинировались от COVID-19

14 октября 2021 16:13  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 20% российских и 30% иностранных студентов нижегородского кампуса ВШЭ – Нижний Новгород вакцинировались от COVID-19. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил заместитель директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Сергей Ганин.

Еще 40% иностранных студентов объявили о желании сделать прививку в ближайшее время.

"Расходы по вакцинации иностранных студентов университет берет на себя", - пояснил Сергей Ганин.

Вакцинация студентов вуза носит рекомендательный характер.

"К невакцинированным студентам ограничительные меры применяться не будут", - сказал собеседник агентства

Сергей Ганин добавил, что в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ вакцинированы почти 85% от общей численности работников. Остальные работники имеют отвод от вакцинации по медицинским показаниям

Он напомнил, что с начала учебного года в корпусах ВШЭ возобновлена работа мобильных пунктов вакцинации.

Напомним, нижегородским вузам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционный формат работы.

Ранее сообщалось, что нижегородские студенты не смогут пройти практику без прививки от коронавируса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Коронавирус Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph