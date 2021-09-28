Выделение участка под вторую очередь "Технопарка Н2О" одобрили в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение участка площадью 5 га для создания второй очереди "Технопарка Н2О" в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске - производственно-логистического комплекса для химической промышленности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, первую очередь технопарка планируется запустить в 2022 году.

"Малотоннажная химия сегодня очень востребована в России. Но развитие этого сектора имеет ряд сдерживающих факторов: это как высокая степень зависимости от импортного сырья, так и особенности ценообразования на базовое отечественное сырье, недостаточное количество специализированных производственных площадок, а также сложности с практической реализацией разработанных в России производственных технологий. Данный проект позволит создать готовую инфраструктуру для будущих предприятий, что, в свою очередь, минимизирует основные ограничения и будет способствовать организации высокотехнологичных предприятий с высокой долей импортозамещающей продукции", - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

В состав комплекса войдут два производственных здания общей площадью 29 тысяч кв.м, грузовой двор и контейнерный терминал. Проект планируется реализовать в 2024 году.

СПРАВКА:

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории г.о.г. Дзержинск. На сегодняшний день ее площадь составляет 72,3 гектара. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Площадка обеспечена всей необходимой для работы инфраструктурой и коммуникациями.

В настоящее время корпорацией развития Нижегородской области ведется работа по подготовке заявки на создание второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин", которая будет направлена Минэкономразвития России до конца текущего года.

На сегодняшний день ОЭЗ "Кулибин" резидентами являются 7 компаний: "Пластматика", "Хома Адгезив" (запустившая недавно производство), "РТ - Композитные газовые баллоны", "РусСилика", "СейвТул", "Исследовательский центр" и собственный проект АНО "Корпорация развития Нижегородской области" - "Технопарк Н2О" с профилем наукоемкие проекты и научно-исследовательские работы.

Общий размер вложенных ими в производство средств составляет почти 9 млрд рублей.