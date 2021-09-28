Преподаватели НГЛУ им. Добролюбова проведут онлайн-уроки для российских школьников и их родителей Общество

Фото: пресс-служба вуза

Преподаватели Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова проведут серию бесплатных онлайн-уроков для российских школьников и их родителей в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что институт непрерывного образования НГЛУ реализует более 400 дополнительных образовательных программ. За последний год слушателями курсов дополнительного образования стали более 8 500 человек.

В этом месяце лучшие эксперты-преподаватели университета предложат онлайн-занятия и семинары.

Урок "Занимательный английский" для учеников начальной школы проведёт преподаватель кафедры иностранных языков Русакова Ксения Станиславовна, имеющая опыт работы с младшими школьниками более 8 лет.

Урок "Эффективный английский для учеников 5-7 классов" будет организован преподавателем кафедры иностранных языков Дуловой Еленой Владимировной - специалистом по методике обучения английскому языку, сертифицированным экспертом по подготовке к международным экзаменам KET, PET, FCE, CAE. Преподаватель прошёл обучение по зарубежным методикам преподавания английскому языку: TKT (1,2,3), TKT CLIL, TKTVL, Celt-p, CELTA (A), DELTA (1,2).

Занятие для старших школьников "Готовимся правильно к ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык)" проведёт заведующая кафедрой английского языка Высшей школы перевода, кандидат педагогических наук, доцент, старший региональный эксперт по проверке работ ЕГЭ по английскому языку Лебедева Марина Владимировна.

Семинар "Тайм-менеджмент: организуй себя и помоги своему ребёнку" будет представлен сертифицированным коучем по коммуникации международного уровня, экспертом в области образовательной психологии, преподавателем английского языка Ульяной Александровной

Николаевой.

Для участия в уроках необходима предварительная регистрация по ссылке.

Более подробная информация о программах размещена в социальных сетях вуза: ВКонтакте, Instagram, Facebook, а также в канале Telegram.