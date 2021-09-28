Комплексный капремонт Панинского ФАПа завершился в Сосновском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Завершился комплексный капитальный ремонт Панинского фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в Сосновском районе. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Капремонт проводился в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Общая стоимость работ составила 3,5 млн рублей.

Как рассказала, главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова, возле ФАПа заасфальтированы дорожки, уложена брусчатка, оборудован пандус. В рамках ремонта заменены крыша, полы, окна, двери, системы канализации и отопления, водопровод, освещение, пожарная сигнализация. В здании оборудован санузел.

По словам главврача, капитальный ремонт ФАП - важное событие для жителей Сосновского района, поскольку к Панинскому фельдшерско-акушерскому пункту прикреплено более 400 человек.

Напомним, в Нижегородской области объём финансирования программы модернизации первичного звена в регионе до 2025 года составляет 15,6 млрд рублей. В её рамках планируется отремонтировать 664 объекта, построить более 100 ФАП, приобрести более 1,5 тыс. автотранспортных средств.

Также сообщалось, что новая поликлиника будет построена в посёлке Новинки Нижнего Новгорода.