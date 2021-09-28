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Общество

Синоптики передают снег в Нижегородской области на этой неделе

18 октября 2021 09:02  [135] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Синоптики передают снег в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, в течение дня 18 октября ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до отметки в +9..11°. При этом сохранится сильный юго-западный ветер., Вечером возможен небольшой дождь.

Во вторник, 19 октября, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег. Днем температура воздуха будет составлять всего +4..+6°. 20 октября сохранится такая же погода.

Во второй половине недели относительно потеплеет. Так, 21 октября днем столбики термометров поднимутся до отметки в +8..10°. В течение дня будет наблюдаться сильный порывистый ветер со скоростью до 16 м/с.

В пятницу в Нижегородской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +9..11°, а днем потеплеет до +11..13°.

В выходные 23 и 24 октября синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4..+9°.

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