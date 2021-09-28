Конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году объявлен в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий к Новому году объявлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте городской администрации.

В нем могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Конкурс пройдет в два этапа c 22 ноября по 31 декабря в рамках проекта "Новогодняя столица России". Победителей первого районного этапа определит конкурсная комиссия, городского этапа - нижегородцы на сайте администрации, затем - конкурсная комиссия.

Обязательным условием участия в конкурсе является наличие светового оформления витражей и окон, входных зон и прилегающей территории.

Предприятиям рекомендуется использовать подсветку с ненаправленным рассеянным источником освещения, светодинамическое художественное оформление (проекторы, лазеры, направленные на землю), световые инсталляций, видеомэппинг.

Возможно использование витринного оформления с размещением новогодних поздравлений с использованием световых гирлянд, декоративных шаров, фигур Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, изображений животных по восточному календарю и др.

Оформление прилегающей территории может включать оформление деревьев световой сеткой или специальным световым дождем, различными светящимися украшениями, установку тематических малых архитектурных форм и элементов, изготовление снежных или ледяных объемных фигур, установку искусственных или натуральных елей.

Дополнительно будет учитываться использование в праздничном оформлении символики или мотивов художественных промыслов Нижегородской области, наличие форменной одежды обслуживающего персонала предприятия с использованием новогодней тематики, проведение культурных программ, в том числе с участием посетителей, благотворительных акций и мероприятий.

Напомним, Нижний Новгород в этом году является "Новогодней столицей России-2022". Торжественная церемония передачи этого почетного титула состоялась 9 января 2021 года в Калуге, ставшей "Новогодней столицей России-2021". Праздничные мероприятия стартуют в декабре и продолжатся в новогодние каникулы. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.