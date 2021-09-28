Более 15 млн рублей направят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 15,6 млн рублей направят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году-2022 и Рождеству. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Муниципальное казенное учреждение "Городской центр градостроительства и архитектуры" объявило электронный конкурс по поиску подрядчика, который выполнит работы по монтажу новогодней иллюминации.

Как и в прошлом году, на улицах города планируется установка световых перетяжек (Зеленский съезд, Похвалинский съезд, пр. Гагарина, ул. Коминтерна, участок от ул. Исполкома до ост. "Стадион Старт"), световых консолей (Канавинский мост, метромост, ул. Варварская, пл. Максима Горького), гирлянд и шаров.

(фото: из документация с сайта госзакупок)

Кроме того, предусмотрена установка объемно-пространственной композиции "Арка" на площади Минина и Пожарского и монтаж декоративных элементов на деревья в малом сквере на пл. Минина. Декоративное оформление деревьев появится и на ул. С.Акимова и в сквере им. Грабина.

(фото: из документация с сайта госзакупок)

От подрядчика также потребуется установить новогодние ели на пл. Горького и ул. Ярошенко. Согласно документации, деревья предоставит заказчик.

Работы финансируются из средств бюджета Нижнего Новгорода.

Электронный аукцион запланирован на 26 октября. Все работы нужно будет выполнить до 25 декабря. Затем до 20 феврали украшения будут демонтированы подрядчиком.

Напомним, Нижний Новгород в этом году является "Новогодней столицей России-2022". Торжественная церемония передачи этого почетного титула состоялась 9 января 2021 года в Калуге, ставшей "Новогодней столицей России-2021". Праздничные мероприятия стартуют в декабре и продолжатся в новогодние каникулы. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде объявлен конкурс на лучшее праздничное праздничное оформление предприятий.