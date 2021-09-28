Застрявшую в кувшине лису спасли в Богородском районе Общество

Фото: пресс-служба министерства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Застрявшую в кувшине лису спасли в Богородском районе. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Согласно информации, происшествие было зафиксировано в садоводческом товариществе "Окское".

Для поимки хищника использовали живоловушку, предоставленную специалистами ветеринарии.

Отмечается, что животное было успешно спасено из "пластикового плена" и выпущено в естественную среду обитания.

В министерстве подчеркнули, что появление зверей на территории населенных пунктов объясняется наличием легкодоступной пищи.

Не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, необходимо вызвать профессионалов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую службу "Зеленый телефон": 433 22 11 или по единому номеру 112.