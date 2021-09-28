Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 октября 2021 14:24  [27] Более 440 протоколов за нарушение режима повышенной готовности составлено в Нижегородской области за неделю
18 октября 2021 14:14  [59] Заморозки до -3 ° ожидаются в Нижегородской области 19 октября
18 октября 2021 13:26  [469] Застрявшую в кувшине лису спасли в Богородском районе
18 октября 2021 12:58  [98] Более 500 человек пострадали и 70 погибли по вине пьяных водителей в Нижегородской области в 2021 году
18 октября 2021 12:43  [114] Бешенство у кошки выявлено в Большеболдинском районе
18 октября 2021 11:46  [338] Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 715 человек
18 октября 2021 10:15  [129] "Теплоэнерго" заменило более 75 км сетей в рамках ремонтной программы 2021 года
18 октября 2021 10:00  [172] Преподаватели НГЛУ им. Добролюбова проведут онлайн-уроки для российских школьников и их родителей
18 октября 2021 09:31  [148] Александр Щелоков: "Возможности проекта "Вам решать" убирают барьеры по участию граждан в расходовании бюджетных средств"
18 октября 2021 09:02  [320] Синоптики передают снег в Нижегородской области на этой неделе
Общество

Застрявшую в кувшине лису спасли в Богородском районе

18 октября 2021 13:26  [469] Общество

Фото: пресс-служба министерства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Застрявшую в кувшине лису спасли в Богородском районе. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Согласно информации, происшествие было зафиксировано в садоводческом товариществе "Окское".

Для поимки хищника использовали живоловушку, предоставленную специалистами ветеринарии.

Отмечается, что животное было успешно спасено из "пластикового плена" и выпущено в естественную среду обитания.

В министерстве подчеркнули, что появление зверей на территории населенных пунктов объясняется наличием легкодоступной пищи.

Не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, необходимо вызвать профессионалов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую службу "Зеленый телефон": 433 22 11 или по единому номеру 112.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородский район Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph