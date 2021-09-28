Заморозки до -3 ° ожидаются в Нижегородской области 19 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Заморозки до -3 ° ожидаются в Нижегородской области 19 октября. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева в ходе пресс-конференции 18 октября.

По ее словам, уже завтра в регионе резко похолодает. Температура воздуха днем не превысит + 2°, а ночью возможны заморозки до – 3°.

"В Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождем. Причиной ненастной погоды станет атмосферный фронт из Западной Европы", - отметила Ольга Мокеева.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на текущей неделе ожидается первый снег. При этом к конце недели в регионе станет теплее - воздух прогреется до +10°.