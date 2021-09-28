Более 440 протоколов за нарушение режима повышенной готовности составлено в Нижегородской области за неделю Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области с 11 по 17 октября 2021 года составлено 444 протокола за нарушение указа губернатора о режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в региональном департамент региональной безопасности.

Напомним, в Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина проводятся ежедневные рейды по контролю за соблюдением норм, установленных указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности". Меры по борьбе с коронавирусом усилены во всех муниципалитетах.

Так, за прошедшую неделю в регионе было 199 патрулей, в которых в общей сложности участвовало 183 сотрудника полиции, 20 сотрудников органов исполнительной власти, 209 – органов местного самоуправления и 32 волонтера. Специалисты проверили 5 452 объекта - торговые точки, заведения общепита, кинотеатры и концертные залы, общественный транспорт и т.п.

По итогам проверок проведено 7 474 профилактические беседы и составлено 444 протокола.

Неделей ранее были проведены проверки в отношении более 1,5 тыс. физических и около 3,5 тыс. юридических лиц, по итогам которых составлено 135 протоколов.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.