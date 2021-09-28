Меры по борьбе с коронавирусом усилены во всех муниципалитетах Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области усилен контроль за соблюдением норм, установленных указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности". В Нижнем Новгороде ежедневно проводятся проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах и заведениях общественного питания. В рейдах принимают участие сотрудники полиции, администраций муниципалитетов, а также специалисты Роспотребнадзора.

В соответствии с поручением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина во всех районах региона регулярно проводятся заседания оперативных штабов для своевременного реагирования на ситуацию.

"Опыт прошлых волн пандемии показал, что ряд решений эффективнее принимать именно на муниципальном уровне. В частности, это касается работы образовательных учреждений. Эффективен и муниципальный контроль за работой организаций торговли и общественного питания. Правила работы должны соблюдать и крупные, и небольшие организации", - отметил Глеб Никитин.

"От уровня заболеваемости напрямую зависит и социально-экономическая ситуация на территории. Главам необходимо помнить об этом и своевременно принимать решения", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл заседание оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижнего Новгорода, в рамках которого поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города.

"Необходимо продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита. С одной стороны, это обеспечит контроль за организациями в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. С другой – повлияет на информированность горожан и повысит их социальную ответственность", - заявил глава города.

Кроме того, Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам и призвал соблюдать рекомендации эпидемиологов и масочный режим.

"В ситуации с пандемией я прошу всех нижегородцев ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать определенные правила, о которых говорилось уже не раз: носите маски в общественных местах - транспорте, магазинах и учреждениях. Если вы почувствовали себя плохо, у вас поднялась температура - оставайтесь дома и вызывайте врача. Пройдите вакцинацию. Вакцина – это единственный надежный вариант для защиты от коронавируса, она в разы снижает вероятность заболевания, а если вы все-таки заболеете, то перенесете болезнь гораздо легче. Призываю всех нижегородцев внимательно относиться к своему здоровью и уважительно - к здоровью окружающих. Берегите себя и своих близких", - заявил глава города.

Напомним, за нарушение указа №27 "О введении режима повышенной готовности" в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены санкции в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на ИП – от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф значительно возрастает, должностным лицам грозит дисквалификация, а предприятиям - приостановление деятельности.