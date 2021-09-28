Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 октября 2021 19:37  [98] Меры по борьбе с коронавирусом усилены во всех муниципалитетах Нижегородской области
12 октября 2021 18:36  [107] Бешенство у лисы выявлено в Арзамасском районе
12 октября 2021 18:24  [92] Команда Нижегородской области победила на фестивале для людей с инвалидностью "Пара-Арт"
12 октября 2021 18:05  [135] Более 24 тысяч детей переболели коронавирусом в Нижегородской области
12 октября 2021 17:50  [123] Нижегородские предприятия завоевали рекордные 115 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень"
12 октября 2021 16:17  [258] Чат-бот по вакцинации против COVID-19 создан в Нижегородской области
12 октября 2021 15:55  [145] Новый цифровой рентген-аппарат поступил в Дивеевскую ЦРБ
12 октября 2021 15:54  [137] Юрий Шалабаев поддержал инициативу о создании совета по делам молодежи при главе города
12 октября 2021 15:28  [135] Подъездной путь к Ардатову от трассы Владимир - Муром – Арзамас отремонтировали по нацпроекту
12 октября 2021 14:21  [165] Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области проведет прием граждан
Общество

Меры по борьбе с коронавирусом усилены во всех муниципалитетах Нижегородской области

12 октября 2021 19:37  [98] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области усилен контроль за соблюдением норм, установленных указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности". В Нижнем Новгороде ежедневно проводятся проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах и заведениях общественного питания. В рейдах принимают участие сотрудники полиции, администраций муниципалитетов, а также специалисты Роспотребнадзора.

В соответствии с поручением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина во всех районах региона регулярно проводятся заседания оперативных штабов для своевременного реагирования на ситуацию.

"Опыт прошлых волн пандемии показал, что ряд решений эффективнее принимать именно на муниципальном уровне. В частности, это касается работы образовательных учреждений. Эффективен и муниципальный контроль за работой организаций торговли и общественного питания. Правила работы должны соблюдать и крупные, и небольшие организации", - отметил Глеб Никитин.

"От уровня заболеваемости напрямую зависит и социально-экономическая ситуация на территории. Главам необходимо помнить об этом и своевременно принимать решения", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл заседание оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижнего Новгорода, в рамках которого поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города.

"Необходимо продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита. С одной стороны, это обеспечит контроль за организациями в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. С другой – повлияет на информированность горожан и повысит их социальную ответственность", - заявил глава города.

Кроме того, Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам и призвал соблюдать рекомендации эпидемиологов и масочный режим.

"В ситуации с пандемией я прошу всех нижегородцев ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать определенные правила, о которых говорилось уже не раз: носите маски в общественных местах - транспорте, магазинах и учреждениях. Если вы почувствовали себя плохо, у вас поднялась температура - оставайтесь дома и вызывайте врача. Пройдите вакцинацию. Вакцина – это единственный надежный вариант для защиты от коронавируса, она в разы снижает вероятность заболевания, а если вы все-таки заболеете, то перенесете болезнь гораздо легче. Призываю всех нижегородцев внимательно относиться к своему здоровью и уважительно - к здоровью окружающих. Берегите себя и своих близких", - заявил глава города.

Напомним, за нарушение указа №27 "О введении режима повышенной готовности" в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены санкции в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на ИП – от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф значительно возрастает, должностным лицам грозит дисквалификация, а предприятиям - приостановление деятельности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Штраф
Поделиться:
Новости по теме
11 октября 2021 17:35  [366] Соблюдение масочного режима проверяют в магазинах и организациях общепита Нижнего Новгорода
09 октября 2021 17:04  [806] Проверки соблюдения масочного режима проходят в крупных ТЦ Нижегородской области
08 октября 2021 17:33  [1024] Нижегородский Минпром проверил соблюдение норм эпидбезопасности в 110 объектах торговли и общепита
30 сентября 2021 20:20  [5748] Глеб Никитин поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в регионе
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph