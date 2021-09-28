Новый мост через реку Беловскую построили в Ветлужском районе за 148 млн рублей

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В Ветлужском районе открыли новый мост через реку Беловскую. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.
Этот мост построен на дороге, которая соединяет две межрегиональные трассы: Нижний Новгород – Шахунья – Киров и Урень – Шарья – Никольск – Котлас.
Директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин пояснил, что старый мост был деревянный, и по своим техническим характеристикам не обеспечивал достаточную пропускную способность и безопасность проезда, поскольку строился и проектировался под меньшие нагрузки. Поэтому было принято решение о строительстве здесь железобетонного моста.
Реконструкция началась в сентябре 2020 года. Длина двухпролётного мостового перехода – 41 м, также были построены подходы к нему. Работу дорожников затруднял высокий паводок минувшей весной, но объект сдали в срок.
Стоимость работ, включая демонтаж старого моста и укрепление откосов георешёткой и щебнем, составила 148,1 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".
Дополнительно по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на этой дороге отремонтировали асфальтобетонное покрытие на участке почти 15 км.
Ранее сообщалось, что строительство первого в России автомобильного моста из алюминия в Нижегородской области начнётся в 2022 году. Данный автомобильный мост через Линду в Борском районе заменит существующий, который после открытия развязки Неклюдово-Золотово уже не справляется с возросшей транспортной нагрузкой.
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