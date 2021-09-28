Глеб Никитин: "Создание национального центра физики и математики повысит интеллектуальный потенциал Нижегородской области" Экономика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Создание национального центра физики и математики повысит интеллектуальный потенциал Нижегородской области", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина о создании национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове.

Напомним, что инвестиции в проект составят 5 млрд рублей.

В создании НЦФМ принимают участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ. Завершить строительство планируется в 2025 году.

По мнению главы региона, создание национального центра физики и математики серьезно повысит интеллектуальный потенциал региона.

Глеб Никитин напомнил, что ровно 75 лет назад начался путь Сарова как закрытого города. За эти годы было накоплено огромное количество компетенций, создана мощнейшая научно-исследовательская база, сформирован прекрасный коллектив. Сейчас у города появились новые территории и новые возможности.

В заключение губернатор сказал, что Нижегородская область стала одним из первых регионов, где в рамках национального проекта "Наука и университеты" был создан научно-образовательный центр мирового уровня.