Правительство РФ направит 5 млрд рублей на создание национального центра физики и математики в Сарове Экономика

Архитектурно-градостроительный облик центра (победитель конкурса архитектурных проектов) Фото: из группы НЦФМ в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство России направит 5 млрд рублей на создание национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В Сарове будут построены научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры.

Завершить строительство планируется в 2025 году.

Напомним, НЦФМ создается по поручению президента России для "получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, укрепления научного потенциала страны".

"НЦФМ откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня, станет передовой площадкой для подготовки учёных высшей квалификации и укрепления научного потенциала страны", - считают в правительстве.

В создании НЦФМ принимают участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Координировать его деятельность будет межведомственный совет.

Ранее сообщалось, что филиал МГУ им. Ломоносова открылся в Сарове. Для обучения в филиале выбраны 50 лучших студентов со всей страны. Обучение проходит по пяти магистерским программам: "Прикладная математика и информатика" (вычислительные методы и методика моделирования; суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных) и "Физика" (теоретическая физика; экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика; лазерная нелинейная оптика и фотоника).