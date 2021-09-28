Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
18 октября 2021 10:36  [134] Правительство РФ направит 5 млрд рублей на создание национального центра физики и математики в Сарове
14 октября 2021 19:09  [523] Выделение участка под вторую очередь "Технопарка Н2О" одобрили в Нижегородской области
14 октября 2021 18:46  [488] Товарооборот Нижегородской области за январь-август 2021 года вырос на 30%
13 октября 2021 18:13  [392] Региональный инвестиционный стандарт начали внедрять в Нижегородской области
13 октября 2021 17:56  [1462] Нижегородская область получит более 3 млрд рублей из федерального бюджета в октябре
13 октября 2021 15:14  [380] Более чем на 37% увеличился экспорт товаров из Нижегородской области
11 октября 2021 14:47  [529] Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга российских регионов по финансовому благополучию населения
10 октября 2021 10:51  [648] Более 530 млн рублей дополнительно направят на выплаты семьям с детьми в Нижегородской области
09 октября 2021 10:27  [616] Более 140 млн рублей дополнительно поступит в Нижегородскую область на лекарства для пациентов с коронавирусом
08 октября 2021 15:36  [600] Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде отреставрируют до конца декабря
Экономика

Правительство РФ направит 5 млрд рублей на создание национального центра физики и математики в Сарове

18 октября 2021 10:36  [134] Экономика
Архитектурно-градостроительный облик центра (победитель конкурса архитектурных проектов)

Архитектурно-градостроительный облик центра (победитель конкурса архитектурных проектов)

Фото: из группы НЦФМ в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство России направит 5 млрд рублей на создание национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В Сарове будут построены научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры.

Завершить строительство планируется в 2025 году.

Напомним, НЦФМ создается по поручению президента России для "получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, укрепления научного потенциала страны". 

"НЦФМ откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня, станет передовой площадкой для подготовки учёных высшей квалификации и укрепления научного потенциала страны", - считают в правительстве.

В создании НЦФМ принимают участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Координировать его деятельность будет межведомственный совет.

Ранее сообщалось, что филиал МГУ им. Ломоносова открылся в Сарове. Для обучения в филиале выбраны 50 лучших студентов со всей страны. Обучение проходит по пяти магистерским программам: "Прикладная математика и информатика" (вычислительные методы и методика моделирования; суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных) и "Физика" (теоретическая физика; экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика; лазерная нелинейная оптика и фотоника).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука Правительство РФ Саров
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph