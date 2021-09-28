Домашний арест главе департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Беагону продлили до конца года Общество

Фото: из соцсети Facebook, Роман Беагон

Главе департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Беагону продлили домашний арест до конца года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, соответствующее решение было принято 18 октября.

Московский районный суд продлил срок домашнего ареста до 27 декабря включительно.

Напомним, что чиновник был задержан 20 апреля.

Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. При этом обязательства по договору исполнены не были. В отношении Беагона возбуждено уголовное дело.