Госинспекция труда расследует причины ДТП с ГАЗелью и двумя автобусами в Нижнем Новгороде 16 октября Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Государственная инспекция труда в Нижегородской области участвует в расследовании причин дорожно-транспортного происшествия с ГАЗелью и двумя автобусами, которое произошло на ул. Мирошникова в Нижнем Новгороде 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что водитель и кондуктор автобуса ЛиАЗ получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, авария произошла в 14:22 в районе дома №5 по ул. Мирошникова. Там столкнулись ГАЗель, автобус ЛиАЗ и маршрутное такси ПАЗ. Было установлено, что водитель грузовой ГАЗели, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу", врезался в автобус ЛиАЗ, который после удара столкнулся с маршрутным ПАЗиком.

В результате аварии за медицинской помощью обратились 24 человека. После осмотра врачами 18 пострадавших отправили на амбулаторное лечение. У госпитализированных пострадавших в аварии были зафиксированы тяжёлые сочетанных травмы, травмы позвоночника, открытые переломы руки, а также закрытая черепно-мозговая травма. Четыре из них были прооперированы

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.