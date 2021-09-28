Госинспекция труда расследует причины ДТП с ГАЗелью и двумя автобусами в Нижнем Новгороде 16 октября

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области участвует в расследовании причин дорожно-транспортного происшествия с ГАЗелью и двумя автобусами, которое произошло на ул. Мирошникова в Нижнем Новгороде 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что водитель и кондуктор автобуса ЛиАЗ получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, авария произошла в 14:22 в районе дома №5 по ул. Мирошникова. Там столкнулись ГАЗель, автобус ЛиАЗ и маршрутное такси ПАЗ. Было установлено, что водитель грузовой ГАЗели, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу", врезался в автобус ЛиАЗ, который после удара столкнулся с маршрутным ПАЗиком.
В результате аварии за медицинской помощью обратились 24 человека. После осмотра врачами 18 пострадавших отправили на амбулаторное лечение. У госпитализированных пострадавших в аварии были зафиксированы тяжёлые сочетанных травмы, травмы позвоночника, открытые переломы руки, а также закрытая черепно-мозговая травма. Четыре из них были прооперированы
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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