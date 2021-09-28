Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 октября 2021 18:56  [58] Уличная фотовыставка "Кузница Победы. Город трудовой доблести!" открылась в Автозаводском парке
18 октября 2021 18:23  [75] Минпром Нижегородской области проверил соблюдение норм эпидбезопасности в 170 объектах торговли и общепита
18 октября 2021 18:06  [83] Центральную часть Семёнова благоустроили благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
18 октября 2021 17:41  [87] Почти 470 инициатив уже реализовано в рамках проекта "Вам решать" в 2021 году
18 октября 2021 17:26  [99] Самолёт Superjet 100 авиакомпании "Россия" назовут в честь Дзержинска
18 октября 2021 17:06  [158] Домашний арест главе департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Беагону продлили до конца года
18 октября 2021 16:22  [106] Несколько сотен саженцев кедров высадили активисты на территориях нижегородских школ
18 октября 2021 16:11  [128] Юрий Шалабаев поручил увеличить число рабочих на стройплощадке детсада на ул. Зимина
18 октября 2021 16:05  [228] Льготы для некоторых пользователей платных парковок предлагается ввести в Нижнем Новгороде
18 октября 2021 15:43  [200] Новый мост через реку Беловскую построили в Ветлужском районе за 148 млн рублей
Общество

Минпром Нижегородской области проверил соблюдение норм эпидбезопасности в 170 объектах торговли и общепита

18 октября 2021 18:23  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники регионального Минпрома в течение прошлой недели проверили 170 объектов торговли и общепита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина проводятся ежедневные рейды по контролю за соблюдением норм, установленных указом №27 "О введении режима повышенной готовности". Меры по борьбе с коронавирусом ##https://www.niann.ru/?id=570871##усилены во всех муниципалитетах.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов рассказал, что сотрудники ведомства как небольшие магазинчики, так и крупные торговые центры. Так, на прошлой неделе проверки прошли в ТЦ "Небо", "Мега", "Фантастика", "Индиго", "Муравей", "КУБ", "Звезда", "Автозаводец", "Парк Авеню", "Зеркало" (г. Бор), Перекрёсток (г. Бор).

В ходе рейдов проведено 80 профилактических бесед, составлено 11 протоколов об административном правонарушении за обслуживание посетителей без масок и отсутствие рециркуляторов воздуха.

Также в период с 11 по 17 октября Минпром Нижегородской области проверил 30 предприятий общественного питания.

Всего за 2021 год региональным Минпром организовал 2 481 проверку торговых объектов и предприятий общественного питания, по итогам которых сотрудники провели 980 профилактических бесед с руководителями предприятий, а также составили 65 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Напомним, что ответственность за нарушение указа влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит значительным увеличением размера штрафа, вплоть до приостановления деятельности предприятий торговли и общепита.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Торговый центр Штраф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph