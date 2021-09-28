Минпром Нижегородской области проверил соблюдение норм эпидбезопасности в 170 объектах торговли и общепита Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники регионального Минпрома в течение прошлой недели проверили 170 объектов торговли и общепита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина проводятся ежедневные рейды по контролю за соблюдением норм, установленных указом №27 "О введении режима повышенной готовности". Меры по борьбе с коронавирусом ##https://www.niann.ru/?id=570871##усилены во всех муниципалитетах.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов рассказал, что сотрудники ведомства как небольшие магазинчики, так и крупные торговые центры. Так, на прошлой неделе проверки прошли в ТЦ "Небо", "Мега", "Фантастика", "Индиго", "Муравей", "КУБ", "Звезда", "Автозаводец", "Парк Авеню", "Зеркало" (г. Бор), Перекрёсток (г. Бор).

В ходе рейдов проведено 80 профилактических бесед, составлено 11 протоколов об административном правонарушении за обслуживание посетителей без масок и отсутствие рециркуляторов воздуха.

Также в период с 11 по 17 октября Минпром Нижегородской области проверил 30 предприятий общественного питания.

Всего за 2021 год региональным Минпром организовал 2 481 проверку торговых объектов и предприятий общественного питания, по итогам которых сотрудники провели 980 профилактических бесед с руководителями предприятий, а также составили 65 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Напомним, что ответственность за нарушение указа влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит значительным увеличением размера штрафа, вплоть до приостановления деятельности предприятий торговли и общепита.