Вторая десятивагонная "Ласточка" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вторая десятивагонная "Ласточка" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 ноября. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Согласно информации, новая версия поезда была создана на заводе "Уральские локомотивы" в этом году. Изменения в конструкции и системе управления позволили увеличить длину состава до 10 вагонов. Теперь один электропоезд сможет перевозить 727 человек.

Отмечается, что расписание скоростных поездов останется прежним. Новый состав будет отправляться из Москвы в 09:25 и прибывать в Нижний Новгород в 13:31. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться в 17:55 и прибывать в Москву в 22:03.

Напомним, что с 1 октября "Ласточка" повышенной комфортности начала курсировать между Нижним Новгородом и Москвой.