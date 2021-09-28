Одностороннее движение введут вокруг школы №102 на ул. Родионова Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на местном проезде улицы Родионова с 9 ноября будет введено одностороннее движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, схема движения изменится на дворовой территории на участке от дома №193 до дома №193 корп. 3 - вокруг школы №102.

В дептрансе пояснили, что новая схема движения позволит обеспечить безопасность дорожного движения около образовательного учреждения, а также увеличит пропускную способность внутридворовых проездов, при этом перепробеги автомобилей составят менее 500 м.

Кроме того, для беспрепятственного движения автомобилей будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на одной стороне улицы Родионова на участке от дома №193 корп. 7 до дома №199 корп. 2.

Автомобили, припаркованные в зоне ограничения, будут эвакуироваться, предупредили в Центре организации дорожного движения.

Напомним, ранее одностороннее движение введено на участке набережной Федоровского и улицы Суетинской, а 17 сентября на улице Кожевенной и прилегающих к ней дорожных участках. Кроме того, с 30 сентября одностороннее движение введено на участке улицы Ошарской.