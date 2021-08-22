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Общество

Одностороннее движение введут на улице Кожевенной и прилегающих дорогах с 17 сентября

27 августа 2021 16:45  [97] Общество
Схема изменения движения

Схема изменения движения

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на улице Кожевенной и прилегающих к ней дорожных участках с 17 сентября будет введено одностороннее движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, одностороннее движение будет организовано:

  • по переулку Казарменному - от дома №1 на Нижне-Волжской набережной до дома №1А;
  • по улице Кожевенной - от переулка Казарменного до переулка Кожевенного;
  • по Рыбному переулку - Кожевенной до Нижне-Волжской набережной.

В дептрансе отметили, что эти улицы достаточно узкие, и введение на них одностороннего движения будет способствовать уменьшению заторов.

По переулку Кожевенному ранее уже организовано одностороннее движение от Нижневолжской набережной до улицы Кожевенной.

Также для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта вводятся ограничения остановки и стоянки на участках улицы Кожевенной и переулков Рыбного и Казарменного.

Автомобили, водители которых будут нарушать требования дорожных знаков,  будут перемещаться на охраняемую стоянку, подчеркнули в департаменте.

Сейчас на улице Кожевенной завершаются ремонтные работы. Ранее сообщалось, что дорогу на этой улице выложили брусчаткой, имитирующей мостовую конца XIX - начала XX веков. Причём впервые за долгое время на улице появилось освещение. Кроме того, по проекту "Чистое небо" со световых опор демонтировали силовые кабели и кабели связи - их перенесли в кабельную канализацию под землю.

Ранее сообщалось, что также одностороннее движение введут на улице Суетинской и набережной Федоровского с 16 сентября.

Кроме того, уже с 27 августа изменилась схема движения на улицах Студенческая, Артельная и Ветеринарная в Советском районе. В частности, на участке улицы Ветеринарная вводится одностороннее движение от улицы Пушкина до проспекта Гагарина.

Напомним,  движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода 29 августа для забега "Марафон 800". 

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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