Депутаты ЗС НО согласовали кандидатуру Петра Банникова на пост заместителя губернатора Политика

Андрей Гнеушев и Пётр Банников

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев 19 октября представил депутатам комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту областного Законодательного собрания кандидатуру заместителя главы региона Петра Банникова.

Гнеушев отметил, что вся трудовая деятельность Петра Банникова связана с Нижегородской областью. Он начинал работу в вооруженных силах, затем служил в органах безопасности. Имеет государственные награды. Последние полгода трудился советником губернатора, где проявил себя как большой профессионал.

"В период предвыборной кампании оказывал неоценимую помощь во взаимодействии органов исполнительной и муниципальной власти с силовыми структурами. Проявил себя как истинный патриот. Губернатор считает, что Пётр Витальевич будет достойно и профессионально нести свою службу. Прошу депутатов поддержать его кандидатуру", — сказал Андрей Гнеушев.

Депутаты комитета единогласно согласовали назначение Петра Банникова на должность заместителя губернатора. Теперь он будет курировать взаимодействие регионального правительства с надзорными и правоохранительными органами.

Напомним, 4 октября стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Петра Банникова исполняющим обязанности заместителя главы региона. Занимавший этот пост Дмитрий Краснов перешёл на работу в Законодательное собрание Нижегородской области.

СПРАВКА:

Пётр Банников окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина и Нижегородскую академию МВД РФ. Служил в Вооруженных Силах Российской Федерации и спецслужбах. Несколько лет занимал должность заместителя руководителя УФСБ по Нижегородской области. С февраля 2021 года назначен помощником губернатора Нижегородской области.

Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За военные заслуги" и Благодарностью президента РФ.