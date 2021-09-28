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Политика

Бухара и Салвадор могут стать городами-побратимами Нижнего Новгорода

19 октября 2021 18:47  [74] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Города-побратимы и партнёры из Центральной Азии и Бразилии могут появиться у Нижнего Новгорода до конца года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Как рассказали в городской администрации, мэр 19 октября принял участие в видеоконференции глав городов-побратимов китайского города Цзинань.

Юрий Шалабаев рассказал, что городские власти планируют до конца года подписать побратимские соглашения с одним из древнейших городов Центральной Азии – Бухарой (Узбекистан), которая славится своими уникальными памятниками архитектуры и является настоящим историко-культурным заповедником.

"Взаимное партнёрство, безусловно, культурно обогатит и наш город, и Бухару. Также мы работаем над установлением партнерских отношений с бразильским городом Салвадор. Нами определены и предложены основные сферы возможного сотрудничества. В настоящее время в Салвадор отправлены предложения по взаимодействию и проекты, которые могут быть реализованы между нашими городами", - сказал мэр Нижнего Новгорода.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития побратимских связей в условиях пандемии коронавирусной инфекции; активизации и расширения международного сотрудничества после нормализации эпидемиологической обстановки в мире.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что за время сотрудничества между городами-побратимами было реализовано множество совместных проектов в сфере бизнеса, культуры, образования, туризма.

"Особенно активно развивается взаимодействие в области молодежных обменов. Например, юные нижегородцы с удовольствием принимали участие в детских фестивалях в китайском Цзинане. В настоящее время успешно реализуются школьные обмены: гимназия № 67 много лет успешно сотрудничает с цзинаньской школой иностранных языков. В самом Цзинане очень любят творчество нашего земляка, писателя Максима Горького и регулярно проводят масштабные мероприятия, посвящённые ему. В ближайшее время мы планируем реализовать трехсторонние культурные проекты между Нижним Новгородом, Цзинанем и Сувоном, которые обсуждали ещё до пандемии", - добавил он.

Напомним, в настоящее время у Нижнего Новгорода 18 городов-побратимов. Так, в разные годы с приволжской столицей побратались Эссен (ФРГ), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Цзинань (Китай), Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Южная Корея), Нови-Сад (Сербия), Минск (Беларусь), Сан-Бой-де-Льобрегат (Испания), Сухум (Абхазия), Дьер (Венгрия), Бельцы (Молдова), Добрич (Болгария), Ираклион (Греция) и Хэфэй (Китай).

В день 800-летнего юбилея - 21 августа 2021 года - состоялась торжественная церемония подписания соглашения об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Баня-Лукой (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).

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Соглашение Сотрудничество Юрий Шалабаев
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