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Общество

Комиссия по экологии Думы Нижнего Новгорода предложила отказатьcя от использования деревянных настилов при благоустройстве

20 октября 2021 08:41  [65] Общество
сквер на ул. Звездинка

сквер на ул. Звездинка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Комиссия по экологии Думы Нижнего Новгорода предложила отказать от использования деревянных настилов при благоустройстве. Такое мнение озвучили депутаты Гордумы в ходе заседания постоянной комиссии по экологии 19 октября.

Так, по словам, депутата Жанны Скворцовой, в сквере на Звездинке после прошедшего зимнего и летнего периодов лавочки стали черного цвета, настилы потрескались.

С мнением депутата согласился и Марк Фельдман, который отметил, что в "наших климатических условиях деревянный настил недолговечен". "Сегодня существует масса вариантов покрытий, которые активно используются в городской практике", - добавил он.

Замглавы профильной комиссии Елена Аржанова резюмировала, что необходимо думать не только о красоте благоустраиваемого объекта, но и о функциональности используемого при благоустройстве пространств материала.

Между тем, как отметил в своем докладе директор департамента благоустройства администрации города Антон Максимов, в настоящее время в городе расположено 146 скверов, 27 бульваров и набережных, 13 парков, один сад, а также 47 рекреационно-природных территорий.

Напомним, что установленные в сквере на ул. Звездинка лавочки размокли от дождя и начали гнить. В администрации Нижегородского района сообщили, что территория сквера будет осмотрена на предмет целесообразности нового ремонта.

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Теги:
Благоустройство Гордума Экология
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