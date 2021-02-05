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Экономика

Дума Нижнего Новгорода поддержала размещение городом облигаций на 4 млрд рублей

17 февраля 2021 10:40  [4] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода поддержала возможное размещение городом облигаций на 4 млрд рублей в 2021 году. Такое решение было принято в ходе заседания 17 февраля 2021 года.

В таком размере установлен предельный объем размещения муниципальных ценных бумаг. Средства от их размещения планируется направить на замещение кредитов коммерческих банков.

Напомним, что город планировал разместить облигации на 4 млрд рублей в 2020 году, однако выпуск не состоялся.

В ходе заседании профильной комиссии Гордумы 10 февраля 2021 года, заместитель директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Владимир Лакасев объяснил, что в 2020 году город не стал выпускать облигационный заем из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.

"В конце года так сложилась, что при стоимости кредитных ресурсов 5,25% ниже 6,6% размещение не состоялось бы", - сказал Владимир Лакасев.

Ранее сообщалось, что в 2020 году решение о выпуске облигаций было принято в связи с тем, что пределы муниципального внутреннего долга Нижнего Новгорода на 1 января 2021, 2022 и 2023 годов установлены в размере, превышающие 11,86 млрд рублей.

По данным на 1 января 2021 года размер муниципального долга составлял 12,7 млрд рублей. Из них 7,2 млрд рублей – это задолженность перед кредитными организациями, 5 млрд рублей - муниципальные ценные бумаги, 496 млн рублей - бюджетные кредиты.

По информации Владимира Лакасева, в настоящее время доля кредитов коммерческих банков в структуре муниципального долга составляет 6,7 млрд рублей, средства привлечены по ставке 5,25% годовых.

Сейчас в обращении у Нижнего Новгорода находятся облигации, выпущенные в декабре 2017 года. Тогда город разместил облигационный заем на 5 млрд рублей с номинальной стоимостью одной ценной бумаги в размере 1 тысяча рублей. Погасить облигации необходимо в срок до 5 декабря 2022 года.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городская дума Облигации
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