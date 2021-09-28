Владимир Путин одобрил предложение об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября выходными Общество

Владимир Путин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Владимир Путин одобрил предложение об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября выходными. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации, эти дни (30 и 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ноября) станут нерабочими для жителей России.

Кроме этого, президент страны счел необходимым дать регионам РФ право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с коронавирусной инфекцией.

При этом президент особо подчеркнул, что заработная плата работников в период нерабочих дней должна быть сохранена.

Ранее сообщалось, что c предложением ввести нерабочие дни выступила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. По ее словам, для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией необходимо предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября (суббота).

Напомним, что правительство Нижегородской области анонсировало новые изменения в указ о повышенной готовности. О конкретных мерах будет сообщено позже.