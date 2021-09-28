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Общество

Правительство Нижегородской области анонсировало новые изменения в указ о повышенной готовности

19 октября 2021 17:59  [4] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство Нижегородской области анонсировало внесение новых изменений в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности" в связи с распространением COVID-19. 

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова выступила с инициативой объявить выходные с 30 октября по 7 ноября. По ее словам, для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией необходимо предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже 23 октября (суббота). С соответствующим предложением правительство страны обратится к президенту РФ Владимиру Путину.

"Правительство Нижегородской области в непрерывном режиме отслеживает ситуацию с заболеваемостью. В регионе развернуты более 9000 коек для лечения больных коронавирусом. На данный момент нам удается сохранять резерв коечного фонда – свободны около 15%. Значительно выросли темпы вакцинации. Более 1,1 миллиона жителей региона получили обе дозы вакцины. Вместе с этим, санитарно-эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться сложной. В ближайшее время планируем внести новые изменения в режим повышенной готовности,  для того чтобы сделать посещение мест скопления людей более безопасным для нижегородцев и гостей города", - заявил в данном контексте губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В зависимости от эпидобстановки прорабатываются реакции на различные сценарии развития ситуации. Это касается как ограничений, так и возможных мер поддержки бизнеса", - добавил он.

Напомним, что в Нижегородской области ежедневно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, лишь за прошедшие сутки было зарегистрировано 715 новых случаев.

При этом в регионе уже усилены меры по борьбе с COVID-19.  Пожилых нижегородцев призвали соблюдать режим самоизоляции. А нижегородские вузы уже переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате. Для ряда категорий граждан введена обязательная вакцинация.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Правительство Нижегородской области
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