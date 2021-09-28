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Общество

Правительство РФ предложило объявить выходные с 30 октября по 7 ноября

19 октября 2021 15:20  [194] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство РФ предложило объявить выходные с 30 октября по 7 ноября. С такой инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По ее словам, для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией необходимо предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже 23 октября (суббота).

С соответствующим предложением правительство страны обратится к президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, что в Нижегородской области ежедневно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, лишь за прошедшие сутки было зарегистрировано 715 новых случаев.

При этом в регионе уже усилены меры по борьбе с COVID-19.  Пожилых нижегородцев призвали соблюдать режим самоизоляции. А нижегородские вузы уже переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате. Для ряда категорий граждан введена обязательная вакцинация. 

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Теги:
Коронавирус Правительство РФ
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