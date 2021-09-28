Известные киноактеры приедут в Городец на кинофестиваль им. Александра Невского в октябре Культура и отдых

Первый фестиваль Фото: с сайта aleksandr-nevskiy.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Городецкий кинофестиваль им. Св. Александра Невского пройдет в Городце Нижегородской области с 22 по 24 октября. Об этом сообщают организаторы.

Он приурочен к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя – Александра Невского.

Планируется, что на фестиваль приедут звездные гости: Нелли Яралова (генеральный продюсер видеосервиса "PREMIER"), режиссер Антон Мегердичев ("Движение вверх", "Метро"), актриса Олеся Судзиловская ("Остановка по требованию", "Журов"), актер Павел Баршак ("Солдаты", "Союз Спасения"), актриса Ольга Кузьмина ("Кухня", "Отель Элеон"), актриса Ольга Кабо ("Королева Марго", "Мушкетеры 20 лет спустя"), актер Александр Носик ("Возвращение Мухтара", "Спецназ"), актер Даниил Вахрушев ("Супербобровы", "Физрук"), актриса Елена Панова ("Граница: Таежный роман", "Время первых"), актера и музыкант Александр Асташенка ("Папа в законе", "Гадалка"), актриса Ольга Павловец ("Склифосовский", "Тайны следствия"), а также кастинг-директор проектов "Притяжение", "Т-34", "Миллиард", "Горько", "Лед" Юлия Марина.

В конкурсную программу кинофестиваля вошли 20 короткометражных фильмов 2020-2021 гг., отобранных из более чем 700 работ:

-"Врушка", режиссер Светлана Железнова;

- "Железная дорога", режиссер Наташа Попова;

- "Столько всего", режиссер Матвей Горбунов

- "Последняя иллюзия", режиссер Владимир Фекленко;

- "Подарок", режиссер Анатолий Тарабрин;

- "Тихий выстрел", режиссер Радда Новикова;

- "На мечту!", режиссер Маргарита Харьковская;

- "Комета", режиссер Ирина Обидова;

- "Врач", режиссер Александр Соловьев;

- "Дела сердечные!", режиссер Дарья Лебедева;

- "Сказка — ложь, да в ней намек", режиссер Александра Зенина;

- "Лабутены", режиссер Александр Разбаш;

- "Прости меня, пес!", режиссер Никита Хозяинов;

- "Сестра", режиссер Алина Доценко;

- "Джек and и Чан", режиссер Алексей Петрашевич;

- "Спасибо", режиссер Владимир Александров;

- "Зайку бросила хозяйка…", режиссер Оксана Барковская;

- "Лукоморье", режиссер Николай Рыбников;

- "2020", режиссер Катя Телегина;

- "Яблоня", режиссер Ольга Ажнакина.

В рамках фестиваля будут организованы торжественное открытие – красная дорожка, показы конкурсной программы, посещение Феодоровского монастыря, а также, творческая встреча с титулованными деятелями киноиндустрии.

Отмечается, что Городецкий кинофестиваль проводится при поддержке министерства культуры Нижегородской области, Городецкой епархии и администрации Городецкого района.

Место проведения - кинотеатр "Северный".

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