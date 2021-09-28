Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2021 12:39  [36] Новую школу в Новинках предлагается передать в собственность Нижнего Новгорода
21 октября 2021 12:03  [114] Еще 40 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
21 октября 2021 11:58  [135] Десять московских б/у трамваев из новой партии уже доставлены в Нижний Новгород
21 октября 2021 11:20  [112] Жанна Никонова: "Стремимся к тому, чтобы студенты реализовали проекты вместе с представителями реального сектора экономики"
21 октября 2021 10:33  [188] Новая разновидность коронавируса "дельта" регистрируется в России
21 октября 2021 09:47  [104] Химическая лаборатория для контроля качества горячего водоснабжения создана в Дзержинских тепловых сетях
21 октября 2021 08:34  [1268] Проводится проверка по факту продажи медалей к 800-летию Нижнего Новгорода
20 октября 2021 18:57  [272] Юрий Шалабаев: "Мы последовательно проводим модернизацию водопроводных станций для повышения качества воды"
20 октября 2021 18:37  [330] Парковку запретят на подъезде к кардиохирургической больнице на ул. Ванеева
20 октября 2021 18:18  [227] Нижегородские компании получат федеральные субсидии за трудоустройство безработных
Общество

Новую школу в Новинках предлагается передать в собственность Нижнего Новгорода

21 октября 2021 12:39  [36] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую школу в Новинках предлагается передать в собственность Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 21 октября.

Сейчас образовательное учреждение находится в областной собственности.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров, речь идет о школе на 550 мест по адресу: ул. Парковая, 1а. Площадь здания - 12018,5 кв.м.

Школа была построена в 2021 году, в настоящее время в ней уже учатся дети.

Ранее сообщалось, что около 70 участков в Новинках отдадут в аренду для развития территории.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Имущество Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph