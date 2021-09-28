Новую школу в Новинках предлагается передать в собственность Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую школу в Новинках предлагается передать в собственность Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 21 октября.

Сейчас образовательное учреждение находится в областной собственности.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров, речь идет о школе на 550 мест по адресу: ул. Парковая, 1а. Площадь здания - 12018,5 кв.м.

Школа была построена в 2021 году, в настоящее время в ней уже учатся дети.

Ранее сообщалось, что около 70 участков в Новинках отдадут в аренду для развития территории.